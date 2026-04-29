4月28日、クリーニング業やコインランドリー事業を手がける株式会社巴屋（長野県松本市）は、3人制プロバスケットボールチーム「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE（信州松本トップエボルブ）」の発足を発表した。 同チームは、松本市をはじめとした長野県中信地域の活性化およびスポーツ文化の発展への貢献を目的に設立され、巴屋が運営を担う。2026年は、国内外12チームが参加する