野本慶によるソロプロジェクト Meg Bonusが、自身初のワンマンツアー『Meg Bonus LIVE TOUR 2026』を11月に開催する。 （関連：新着MVランキング：Snow Man、2週連続首位観る者を圧倒する「SAVE YOUR HEART」のパフォーマンス力） 今回のツアーは、本日開催されたホール公演『Meg Bonus“TO THE YOU （ME） I MET BEFORE”』で発表されたもの。Meg Bonusにとって初の大阪でのワンマンライブを含む