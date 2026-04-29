J2・J3百年構想リーグWEST‐Aのカマタマーレ讃岐は、高松市の屋島レクザムフィールドでツエーゲン金沢を迎え撃ちました。 祝日開催となったきょう（29日）のゲーム。屋島では過去最多の4,381人のサポーターが応援に駆けつけました。 （カマタマーレ讃岐のサポーター）「ここ（屋島）で勝ったことがないので勝ちたい」「勝ちます！頑張ります！」「（淺田）選手。ア