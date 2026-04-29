俳優、そして画家としても活躍する国広富之さんの作品展が、岡山市の百貨店で始まりました。 【写真を見る】国広富之さんの作品展「僕の波動を受け取って」無重力を表現した作品など約40点5月4日まで【岡山】 無重力を表現した作品、「そこに存在する」です。岡山高島屋で始まった国広富之さんの作品展では、「神聖幾何学」を超えた抽象画が並びます。 力強い波動を感じさせる油絵などが、見る人を神秘的な世界へといざない