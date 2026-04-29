4月22日、8TH SINGLE『PULSE』をリリースしたINI。「“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」というコンセプトのもと制作された同作には、「Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動 -」というキャッチコピーが掲げられている。これまでさまざまなジャンルを経てきた今の彼らは、同作とどのように向き合ったのだろう