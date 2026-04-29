きょうから大型連休という人も多いのではないでしょうか。山形県上山市で、春のお出かけにぴったり！思わず写真をたくさん撮りたくなる行楽スポットを取材しました！ 【写真を見る】GWのお出かけ情報菜の花畑の映えスポットに注目「ヴェンテンガルテン」で春をめいっぱい楽しもう（山形・上山市） 大塚美咲アナウンサー「県道51号です。見えてきました！道路脇に広がるのが、鮮やかな菜の花畑です」 上山市のJR茂吉記念