日本代表の若き逸材が目に見える結果を残した。FC東京は４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で柏レイソルと敵地で対戦。３−１で勝利した。この一戦でヒーローとなったのが、FC東京のMF佐藤龍之介だ。まずは１点のリードで迎えた60分、ペナルティエリア付近でマルセロ・ヒアンからのパスに反応すると、丁寧なファーストタッチから左足を一閃。鋭いシュートをゴール右に流し込む。さらに89分には、野