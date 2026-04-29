これからの気象情報です。 30日(木)は、過ごしやすい穏やかな天気になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。 ◆4月30日(木)天気 ・上越地方 今日とは一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。 最高気温は17～20℃の予想で、この時期らしい暖かさになりそうです。 ・中越地方 ときおり雲が広がりますが、晴れ間もあるでしょう。 やや空気が乾燥しま