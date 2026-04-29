中国メディアの大河報によると、韓国で日本人男性から嫌がらせを受けた中国人女性がSNSに新規投稿した。女性によると、15日未明に韓国・釜山のユースホステルの部屋で日本人男性から嫌がらせを受けたり侮辱的な言葉をかけられたりしたため制止したところ、体やベッド、荷物などに小便をかけられた。女性はその後、男性との数回の対面交渉を経て賠償に関して合意に至り、中国語、日本語、韓国語の合意書を各自保管するとともに、警