中国のネット上では、「8歳男児が草で鉱脈を見分けた」というニュースが話題を呼んでいます。中国東北部の遼寧省大連市が管轄する県級市の庄河市に住む8歳の男児、孫典鋒さんは4月16日、家族と一緒に山へ山菜採りに行きました。この時、突然父親を引き止め、地上の植物を指さし、興奮しながら、「これはスギナだ。スギナが生えている場所の下には金があるはずだ」と言いました。父親はすぐにスマホのアプリを使い、画像を照合した