◇ファーム交流戦ソフトバンク2―2ロッテ（2026年4月29日タマスタ筑後）ソフトバンクの藤原大翔投手（20）がロッテとのファーム交流戦で先発登板し、6回92球2安打1失点（自責点0）、8奪三振の好投だった。「最初は真っ直ぐ、カーブ、チェンジアップの縦系のボールでどんどんカウントを取って、追い込んでからスライダーを使っていこうと（藤田）悠太郎と話しました。最初から縦系のボールでカウントを取れたので、きょう