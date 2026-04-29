◇セ・リーグ巨人ー広島（2026年4月29日東京D）巨人の育成出身3年目・平山功太内野手（22）が、巧みなスライディングで生還した。2回に浦田の左前適時打などで2点を先制し、なお1死二、三塁でこの日の先発・竹丸の場面。阿部監督が動き、初球にセーフティスクイズを仕掛けた。竹丸が投前にゴロを転がすと、三塁走者・平山が本塁へ全力疾走し、森下が捕手へグラブトス。そこで、頭から突っ込んだ平山は体を反転させながら