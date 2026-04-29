俳優の北村総一朗（90）が22日、自身のブログを更新。ブログでの発信を休むことを発表した。【近影あり】「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」北村総一朗、“ブログ休載”を発表北村は「ブログ仲間の皆様へ。」と題し、「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます」と報告。「これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます」と読者に感謝し、「皆様のご健勝をお祈りして、筆を置