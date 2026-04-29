【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 2−2（PK：4−3） サンフレッチェ広島（4月29日／ベスト電器スタジアム）【映像】ありえない軌道の「30m衝撃ゴラッソ」（実際の様子）まさに“年間ベスト級”のゴラッソだった。アビスパ福岡のMF見木友哉が、アウト回転でゴール右隅に突き刺す30m級のスーパーミドルを決め、ファンも熱狂している。4月29日の明治安田J1百年構想リーグ第13節で、福岡はホームでサンフレッチェ広島と対