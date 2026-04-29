3回阪神2死、福島が中前打を放つ＝神宮阪神は29日のヤクルト戦で、左手首骨折で離脱した近本、自打球の影響で先発出場を外れた中野に代わり、1、2番に入った24歳の福島と新人岡城が先制点をもぎ取った。三回2死で福島が山野から中前打を放つと、左翼でプロ初スタメンの岡城は速球を捉えて左中間を破った。初安打が適時二塁打となり、岡城は「ほっとしたのと、うれしい気持ち。思い切りプレーできて良かった」と笑みを浮かべた