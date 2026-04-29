8回、オリックスに逆転を許したソフトバンクのオスナ＝京セラドームソフトバンクは29日のオリックス戦で逃げ切りに失敗し、5カードぶりの勝ち越しはならなかった。八回にオスナが先頭から3連打を浴びて逆転を許した。六、七回で打線が3点差をひっくり返していただけに、小久保監督は「結果的にオスナが打たれて負けたが、野手はよく粘った」と切り替えに努めた。とはいえ、藤井、杉山と勝ちパターンの2投手を欠く中、手薄とな