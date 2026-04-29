Snow Manの最新シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』が、29日確定の『オリコンデイリーシングルランキング』で1位を獲得しました。本作はグループ初のトリプルA面シングル。発売初日の売り上げ71万枚を記録しました。『BANG!!』は目黒蓮さんが主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌となっています。また、『SAVE YOUR HEART』は宮舘涼太さん主演ドラマの主題歌、『オドロウゼ！』は佐久間大介さん主演映画の主題