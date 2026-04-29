プロ野球パ・リーグは29日、各地で3試合が行われました。1.5ゲーム差での対戦となった首位オリックスと2位ソフトバンクの一戦。オリックスは3点をリードするも、6回、7回で4点を奪われ逆転される展開。1点を追いかける8回にノーアウト2、3塁からシーモア選手が2点タイムリー。終盤でひっくり返したオリックスが、ソフトバンクとのゲーム差を2.5に広げました。ロッテは3−2で1点リードの5回1アウト１、2塁の場面に登板した2番手・八