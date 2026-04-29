Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。トイレットペーパーをティッシュのように使っている方は一定数いますよね。ペットを飼っている家庭では使用済みのペーパーをそのままトイレに流せるなど、普段使いとしてのトイレットペーパーは意外にニーズのあるもの。「ROSSUE」はトイレットペーパーをまるでティッシュのように便利に使えるアイテム。これが想像以上に