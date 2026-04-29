Photo: シラクマ ROOMIE 2025年5月7日掲載の記事より転載 休日の朝に焼きたてのパンを食べると、それだけでなんだか幸せな気持ちになれますよね。これがいつでも楽しめたらな〜と、過去に2回ほどホームベーカリーを買ったことがあったのですが、準備や後片付けが面倒で結局使わなくなっていました。パナソニックのコンパクトベーカリーそんな私が3度目の正直！ と思って購入したのが、パナ