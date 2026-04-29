弁護士の橋下徹氏が２９日、関西テレビ「ｎｅｗｓランナー」に生出演し、京都・南丹市で発生した男児遺体遺棄事件に言及した。先月、南丹市で安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件をめぐり、警察は死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）を逮捕。安達容疑者は遺体を複数の場所に移動させた疑いがあり、２８日に続き、この日も安達容疑者を関係場所に立ち会わせる引き当たり捜査を行った。供述の裏付けを