「いよいよ熱湯も……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、出川哲朗に聞いたリアクション芸人の“悩み”を語った――。出川哲朗○熱湯も水も入ってない水槽にまたがって…岡村は、23日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、今田耕司の“還暦祝い”に出席したと報告。会に出席した芸人たちと仕事の話になり、「出川哲朗がちょっと嘆いてた」と明かし、「リ