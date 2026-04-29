ノーヒットノーラン達成の投球が4月度大賞にパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に27日谷繁元信氏と里崎智也氏が出演し、4月の月間「月パ大賞」を決定した。毎月末を任されている2人が、月間で最も輝いたプレーを選出する月間「月パ大賞」が今月からスタートした。各球団から1選手がノミネートされ、その中から大賞を決定する。4月の月間「月パ大賞」に選ばれたのは日本ハム・細野晴希投手だ