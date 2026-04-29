息子さんとの一風変わった遊びを楽しむ猫さん。「もっとやって！」と何度もおねだりしては、されるがままだったそうで…。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2.2万回再生を突破し、「赤ちゃんみたいで可愛い♡」「コロコロw」「なんて愛くるしい催促なんだ」といったコメントが寄せられています。 【動画：お兄ちゃんに『転がされる猫』→もっとやってほしくて…思わずニヤける『可愛すぎる光景』】 可愛いくね