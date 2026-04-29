上を向いてドアの前に座っていたという猫。次の瞬間...！驚きの行動とその後の展開に笑いが止まらないと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で38万回表示を突破し、1万件ものいいねを記録。想定外の猫の行動が話題になっています。 【動画：『ドアの前で座っていた猫』を後ろから見守っていると……驚きの行動と『まさかの展開』】 飼い主さんが目撃した衝撃の猫の行動とは... Xアカウント「こま