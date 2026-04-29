「クリエイターの活動の幅を広げる」ことを目指して、AnthropicがAdobeをはじめとしたパートナー企業と連携し、Claudeを各社のツールに統合するコネクタをリリースしました。Claude for Creative Work \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-for-creative-workAdobe for creativity: a new way to create with Adobe, now in Claudehttps://blog.adobe.com/en/publish/2026/04/28/adobe-for-creativity-connectorAnthr