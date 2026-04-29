東西に分かれた各チームの最新順位明治安田J1百年構想リーグ第13節の全10試合が4月29日、全国各地で開催された。鹿島アントラーズが昨年7月5日の川崎フロンターレ戦以来、約10か月ぶりの黒星。2位のFC東京が射程圏内に捉えた。EASTでは、首位の鹿島が東京ヴェルディに1-2で敗戦したが、勝ち点32で首位となっている。2位のFC東京は柏レイソルに3-1で勝利し、勝ち点を29に伸ばした。3位の町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと2-2