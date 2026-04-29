オリックスは２９日、育成の宜保翔内野手を支配下選手として登録することを発表した。球団の支配下枠は６６人となった。宜保はＫＢＣ未来沖縄から１８年のドラフト５位でオリックス入団し、２４年まで通算１５８試合に出場。打率２割３分８厘、１４打点、２盗塁で３連覇にも貢献したが、同年オフに右肩の故障もあり育成契約となった。２５年はウエスタン・リーグで４０試合に出場し、打率２割８分７厘の好成績を残したものの