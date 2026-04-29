◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセンヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）に激走の予感がする。この日の追い切りが非常に良く映った。鮫島克駿騎手を背に栗東・坂路を単走し、５１秒９―１２秒９。自らハミを取って機敏に登坂した。後肢で地面を蹴る動作が非常に力強く、推進力も十分。見守った吉村調教師は「予定より時計が