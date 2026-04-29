◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節清水１―２長崎（２９日・アイスタ）Ｊ１清水はホーム長崎戦を１―２で落とし、３連敗を喫した。それでも今季初スタメンで最長の６３分間プレーしたＭＦ弓場将輝（２３）が、先制点の起点となる働きを見せた。前半８分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンがＶＡＲ介入の末に退場し数的不利に陥ったが、同２１分にＭＦ嶋本悠大（１９）が先制ゴール。弓場が右サイドから入れたアーリークロス