◆プロボクシング報知新聞社後援「チャンピオンズロード」▽スーパーフライ級４回戦エスピノサ龍〇（判定）●伊藤伸喜▽同６回戦砂川朝都夢〇（判定）●エスピノサ力プロボクシングの「チャンピオンズロード」（報知新聞社後援）が２９日に大阪エルシアターで開催された。日本を拠点に活躍した元ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ヘルマン・トーレス氏（メキシコ）を祖父に持つエスピノサ兄弟は、明暗が分かれる結果となった。