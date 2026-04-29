（富士芝桜まつり会場から中継澤井 志帆 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（澤井 志帆 アナウンサー）満開の芝桜に囲まれながら 静岡こんだて予報をお伝えしていきます。このコーナーはスーパーで聞いた今お買い得な野菜を 値段や簡単レシピとともに紹介するコーナーとなっています。お話を伺いましたのは 、食鮮館タイヨー高松店の木川さんです。29日のおすすめ食