◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２回に適時打を放った。「１番・左翼」でスタメン出場。３―０とした２回、なお１死一、三塁で打席に立つとキャベッジは森下から左前適時打を放った。「打ったのは真っすぐ。打てた事を神に感謝するよ。さらに得点を重ねられるように頑張るよ」とコメント。チームはこの回一挙４得点とルーキーの先発・竹丸へ大量援護を送った。キャ