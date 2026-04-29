ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がプロ初犠打に成功し、初打点を記録した。２点リードの２回、なおも１死二、三塁で打席に立つと、森下の初球１４５キロを転がした。三塁走者の平山が好走し一時は本塁アウトの判定が下されたが、リクエストの結果セーフに。犠打野選が記録され、プロ初打点を記録した。竹丸は前回２２日の中日戦（前橋）でプロ初安打を放って