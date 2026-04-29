◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(29日、東京ドーム)巨人の吉川尚輝選手が好プレーを披露しました。2回、2アウト2塁の場面。広島のルーキー・平川蓮選手が一二塁間に飛ばしたゴロを吉川選手が軽快な動きでさばき、一塁に送球。ピンチをしのぐプレーには、先発の竹丸和幸投手もベンチ前で出迎えました。ケガにより開幕を出遅れた吉川選手は、この日「2番セカンド」で今季初スタメンです。