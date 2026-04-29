テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２８日に放送された。この日は「Ｍ−１ファイナリストってどんな人？」。昨年のＭ−１決勝進出コンビらがゲスト出演した。Ｍ−１グランプリ２０２４、２０２５と２年連続で決勝進出を果たしブレーク中のエバース・町田和樹は衝撃的な散財ぶりを告白。「僕は使ってますけど。キャバクラとかですかね」と切り出し、一晩で使う金額を聞かれると「１人で行ってマックス５０（万）ぐらい」と明