「巨人−広島」（２９日、東京ドーム）巨人・阿部監督がリクエストに成功した。２点を先制した二回、１死二、三塁で打席の投手・竹丸がスクイズを試みた。投手正面に転がった打球を処理した森下が本塁へトスして本塁タッチアウトの判定。これに阿部監督がリクエストした。リプレー検証の結果、捕手・持丸が平山にタッチできておらず、判定が覆ってセーフとなった。平山は左手からスライディングしたが、タッチされる直前に