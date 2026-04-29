けさ、東京・福生市の路上で男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、あわせて5人がけがをしました。男は自宅に逃げ込み農薬とみられるものを噴射した後、裏口から逃走したとみられています。警視庁は殺人未遂の疑いで逮捕状を請求していて、逃げた男の行方を追っています。警視庁などによりますと、午前7時すぎ、福生市加美平の路上で、40代の男が男子高校生2人を次々とハンマーで殴り、自宅に逃げ込んだ後、サバイバルナイフを