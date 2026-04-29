世界主要都市の首長が東京に集まり、現代社会が抱える課題の解決策を探る「Ｇ―ＮＥＴＳ（ジーネッツ）首長級会議」は２９日、３日間の日程を終えた。自然災害や気候変動対策の強化に向け、連携の重要性をうたう共同声明を発表した。会議はスタートアップ（新興企業）や大企業、研究者、投資家らが交流を深める都の国際イベント「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ２０２６」（スシテック東京）の一環。５５都市の首長らが参加