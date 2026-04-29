サンミュージックに戻ることになったブッチャーブラザーズは、今後の経営について会社幹部とともにミーティングを重ねた。岡氏が提案したお笑いライブが実を結び、お笑い部門が次第に認知されていった。 その着眼点、実行力、成果を認められ、同社で芸人と経営者の”二刀流”が初めて誕生した。 【福田淳の対談闊歩】岡博之（第2回）言葉狩りに近い地上波テレビのコンプラお笑いも周囲に忖度する時