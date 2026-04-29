２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明した“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、東京都内のホテルで記者会見。着席と同時に涙を流した木原の姿が注目を集めたが、りくりゅうらしい夫婦漫才のようなやりとりが注目を集めた。三浦が今後について「やっぱりアイスショーのためには体づくりをしないといけない。