ワンコとホームセンターに行ったら、大人しくカートに乗っていてくれるかと思いきや…？まさかの暴れっぷりに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で46万回を超えて表示され、1万3000件のいいねが寄せられています。 【動画：犬と一緒にホームセンターに行った結果→テンションが上がりすぎて…カート内で見せた『大暴れ』】 ワンコがホームセンターで大暴れ！ Thread