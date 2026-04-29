動物病院が苦手なわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で8万1000回再生を突破し、「必死www」「かわいすぎる」「気付くの早くて草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『いつもの散歩コース』を歩く犬→突然『動物病院への道』に切り替わると…わかりやすく『絶望する光景』】 お散歩にでかけたポメラニアン TikTokアカウント「opome_komugikun」の投稿主さ