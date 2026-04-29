飼育が困難ともいわれるウルフドッグと子どもたちが愛情を育んだら…？家族の絆を感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で14万3000回再生を突破。「素晴らしい」「微笑ましい」といった声が寄せられています。 【動画：女の子が『赤ちゃんの頃からオオカミ犬と一緒に育った』結果→深い絆で結ばれた『お互いの行動』】 一緒に育ったオオカミ犬と女の子 TikTokアカウント「wolfdog.m」に投稿されたのは、ウルフドッグ