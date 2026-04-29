プレミアリーグ第34節でウルブズを下したトッテナム。2026年に入ってから初勝利、貴重な勝ち点3を積み上げた。しかし、残留を目指すライバルのノッティンガム・フォレスト、ウェストハムはともに勝利しており、差を縮めることはできなかった。『THE Sun』ではトップチームとは一転、レンタル先のクラブで素晴らしいパフォーマンスを披露しているトッテナムが保有する若手選手を紹介している。それがFWマイキー・ムーア、FWウィル・