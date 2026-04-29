リアム・ロシニアーが解任され、結局今季も迷走を続けることになったチェルシー。問題は指揮官だけではなさそうだが、クラブは来季に向けて新たな監督を探すことになった。候補の1人として元レヴァークーゼン／レアル・マドリードのシャビ・アロンソが浮上したことは大きなニュースとして取り上げられたが、仮にアロンソが着任したとするとチームはまたしても大きな変革を迫られると『THE Sun』は報じている。アロンソのシステムは