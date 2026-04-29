26日にアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝が行われ、サウジアラビアのアル・アハリが日本の町田ゼルビアを延長戦の末1-0で撃破。アル・アハリが2大会続けてアジアの頂点に立った。サウジアラビア勢の強さを認めるべきところもあるが、英『The Guardian』はそもそも大会の仕組みが不公平ではないかと取り上げている。昨季よりACLEは準々決勝からサウジアラビアでの集中開催となり、昨季はアル・アハリが決勝で川崎フ