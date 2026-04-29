きょう未明、上山市の住宅街でクマが目撃されました。上山市内では、おとといからクマの目撃が相次いでいて市が注意を呼びかけています。 【画像】クマ目撃現場 上山市によりますときょう午前0時ごろ、上山市二日町で「クマを目撃した」などと通行人から110番通報がありました。 目撃されたクマは1頭で成獣ですが体長などはわかっていません。 大塚美咲アナウンサー「きょう未明、通行人が目撃したクマは、この前川沿い