続いては、火災に関わるニュースです。先月末から今月上旬にかけ酒田市で5件の火災が相次ぎました。この火災は連続放火とみられますが犯人の逮捕には至っていません。 【写真を見る】酒田市の連続不審火最初の火災から1か月連続放火の可能性もあり警戒続くも、犯人は未だ捕まらず（山形） 最初の火災からきょうで1か月。住民の不安は続いています。 山口颯太記者「はじめに不審火と見られる火災が発生した日から、