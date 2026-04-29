投打二刀流の負担は計り知れない。今後、起用法も含めて議論が続きそうだ(C)Getty Images2026年シーズン、大谷翔平の代名詞でもある二刀流は、新たな局面を迎えているのか。大谷は今季、ドジャース入団3年目にして同球団では初めて投打フルシーズン稼働に挑んでおり、疲労面を考慮しての投手専念での起用もここ2登板で続いた。また、数年前からMLBで二刀流出場時に運用されている「大谷ルール」に対し、他球団から否定的な反応